Mia Ceran diventa mamma bis e “spiega” il nome del figlio in un post dolcissimo

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 14 marzo 2023) Miataper la seconda volta, come ha annunciato lei stessa con unpubblicato sul suo profilo Instagram il 13 marzo 2023. La giornalista, in accordo con il compagno Federico Ferrari (manager della Diesel), ha deciso di chiamare il bimbo Lucio, che arriva a distanza di quasi due anni a fare compagnia al loro primogenito, Bruno (nato ad agosto 2021). La scelta delnon appare casuale, ma ha un significato ben preciso per la coppia: nello scatto social, infatti, vediamo la neomentre tiene la mano del bimbo, accompagnando lo scatto ai versi della canzone La sera dei miracoli di Lucio Dalla, a conferma di come entrambi amino il cantautore bolognese. “Mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde, Si muove la città, Con le piazze e i giardini e la ...