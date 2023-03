'Mi stai dando fastidio': tredicenne accoltella la sorellina di 14 anni e la riduce in fin di vita (Di martedì 14 marzo 2023) La sorellina maggiore lo stava infastidendo, e lui ha reagito nel peggior modo possibile: aggredendola a coltellate a braccia, gambe e viso. Accade a New York , dove un ragazzino di 13 anni del Queens ... Leggi su leggo (Di martedì 14 marzo 2023) Lamaggiore lo stava infastidendo, e lui ha reagito nel peggior modo possibile: aggredendola a coltellate a braccia, gambe e viso. Accade a New York , dove un ragazzino di 13del Queens ...

