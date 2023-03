Mi rompono il caz***o Travaglio al ristorante | la frase clamorosa su russi e americani | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) Unin cui Marcoinveisce contro gli Stati Uniti sta diventando virale su Twitter. Tra coloro che lo hanno condiviso Luciano Nobili, esponente di spicco di Italia Viva e renziano di ferro. Nel filmato, il confronto si apre con questa: "Lasciamoli fare, che continuino dalla Crimea, tra un po' a casa nostra arrivano". A parlare è un ragazzo che lo provoca a proposito deie la guerra in Ucraina, in quello che sembra une probabilmente a margine di un incontro pubblico con il direttore del Fatto quotidiano. "Vabbè certo, Putin vuole occupare Roma, certo", lo sfotte, uno degli esponenti di spicco dei pacifisti (paci-finti, secondo alcuni) italiani e grande suggeritore di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. "No, però non ...