"Mettiti d'accordo con te stessa!": sparata della Meli, Senaldi la infilza | Video (Di martedì 14 marzo 2023) È scontro a L'Aria Che Tira. Protagonisti di un acceso dibattito andato in onda nella puntata di martedì 14 marzo su La7, Maria Teresa Meli e Pietro Senaldi. Al centro la guerra in Ucraina, con la prima convinta che "il ventre molle è la Germania, è il paese più filoputiniano che esista in Europa. La Schlein è stata molto chiara, Meloni pure, mentre Salvini e Berlusconi se ne stanno facendo una ragione". Un'osservazione che vede subito la replica spiccata del condirettore di Libero: "Gli amici della Schlein comandano in Germania, grazie a Dio non comanda in Italia". "No - interviene ancora la firma del Corriere della Sera per l'occasione in studio da Myrta Merlino -, gli amici della Schlein sono quelli che hanno costretto Scholz a inviare armi all'Ucraina. Sono i verdi tedeschi, informiamoci ...

