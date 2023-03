Metropiltana leggera | nuovo vertice in Comune ed ennesima corsa contro il tempo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 marzo 2023)di lettura: 2 minutiAd oltre tre mesi dall’inizio delanno, la ultraventennale metropolitanadi Avellino resta ferma ai box. Questa mattina un, di carattere meramente tecnici, tra i dirigenti comunali, i riferimenti dell’Azienda del trasporto pubblico locale, Air Campania, e dei referenti dell’Aisfisa, l’organismo regionale deputato a rilasciare il nulla osta per l’apertura al pubblico. La nuova deadline per mettere in strada le 11 filovie a basso impatto ambientale sarebbe stata fissata entro la fine di marzo, ma di rinvio in rinvio che si protraggano dalla sestate, il condizionale e lo scetticismo restano d’obbligo. Tra l’altro l’azienda Air aveva dichiarato conclusa la propria competenza dadopo i test su strada dei ...