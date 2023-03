Meteo martedì: rapida perturbazione in transito sul litorale. Ma poi torna l’anticiclone (Di martedì 14 marzo 2023) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Non è ancora visibile dalle immagini satellitari ma entro sera prenderà forma e si staglierà dai Pirenei alle Alpi prima di fare il suo ingresso sull’Italia. Parliamo naturalmente del fronte perturbato che riporterà la pioggia anche sulle regioni settentrionali. E’ un fronte piuttosto intenso che prenderà energia dai forti contrasti termici tra la massa di aria fredda che giungerà dal nord Atlantico e quella calda e umida sub tropicale che sta risalendo dal Marocco ma sarà piuttosto veloce quindi anche se porterà fenomeni localmente intensi, come detto anche al Nord, non saranno fenomeni duraturi ma è già tanto che si sblocchi una situazione ormai divenuta critica. Piogge e temporali interesseranno naturalmente anche il Centro e parte del Sud attraversando quasi tutta l’Italia, solo la Sardegna e parte della Sicilia resteranno ai ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 marzo 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Non è ancora visibile dalle immagini satellitari ma entro sera prenderà forma e si staglierà dai Pirenei alle Alpi prima di fare il suo ingresso sull’Italia. Parliamo naturalmente del fronte perturbato che riporterà la pioggia anche sulle regioni settentrionali. E’ un fronte piuttosto intenso che prenderà energia dai forti contrasti termici tra la massa di aria fredda che giungerà dal nord Atlantico e quella calda e umida sub tropicale che sta risalendo dal Marocco ma sarà piuttosto veloce quindi anche se porterà fenomeni localmente intensi, come detto anche al Nord, non saranno fenomeni duraturi ma è già tanto che si sblocchi una situazione ormai divenuta critica. Piogge e temporali interesseranno naturalmente anche il Centro e parte del Sud attraversando quasi tutta l’Italia, solo la Sardegna e parte della Sicilia resteranno ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DPCgov : ?? Martedì #14marzo ?? Venti forti sulla Sardegna e sul Centro-Nord con raffiche fino a burrasca forte ????… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Meteo martedì: rapida perturbazione in transito sul litorale. Ma poi torna l’anticiclone - angelo_perfetti : Meteo martedì: rapida perturbazione in transito sul litorale. Ma poi torna l’anticiclone - PantheonVerona : Tutto quello che c'è da sapere per Verona e provincia. Eventi, meteo e servizi utili a portata di mano con Verona N… - CorriereAlbaBra : Meteo: il tempo di oggi martedì 14 marzo 2023 -