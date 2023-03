Meta licenzia altri 10mila dipendenti. E il titolo vola a Wall Street (Di martedì 14 marzo 2023) L'annuncio di Marck Zuckerberg. Verranno chiusi anche 5mila ruoli aggiuntivi aperti, ma non ancora assunti. Boom a Wall ... Leggi su quotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) L'annuncio di Marck Zuckerberg. Verranno chiusi anche 5mila ruoli aggiuntivi aperti, ma non ancora assunti. Boom a...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaStartUp_ : Meta licenzia altri 10mila dipendenti: secondo round di tagli per la società di Zuckerberg - Corriere della Sera - ledicoladelsud : Meta licenzia 10mila persone - Sanson538 : Meta licenzia altri 10mila dipendenti: secondo round di tagli per la società di Zuckerberg - Claudio38832840 : RT @MattBrandiReal: Meta licenzia altri 10.000 dipendenti. Quelli rimasti sono già all'opera per bannare la notizia. - sovranista375 : RT @MattBrandiReal: Meta licenzia altri 10.000 dipendenti. Quelli rimasti sono già all'opera per bannare la notizia. -