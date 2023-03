Meta (Facebook), altri 10mila licenziamenti in arrivo. Il titolo corre in borsa (Di martedì 14 marzo 2023) Il gruppo Meta (Facebook, Instagram e Whatsapp) ha annunciato che licenzierà altri 10mila dipendenti su un organico di poco meno di 80mila persone. Come accade quasi sempre in questi casi, il titolo guadagna in borsa sulla prospettiva di una riduzione dei costi che lascerebbe più risorse da distribuire agli azionisti. “Nei prossimi mesi”, afferma la società di Mark Zuckerberg, “annunceranno un piano di ristrutturazione, cancellando i progetti a bassa priorità e riducendo il tasso delle assunzioni. Ho preso la difficile decisione di ridurre ulteriormente la dimensione del nostro team che si occupa della selezione e del reclutamento del personale”, afferma Zuckerberg. “Sarà difficile. Significherà salutare colleghi di talento che sono stati parte del nostro successo”, aggiunge ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Il gruppo, Instagram e Whatsapp) ha annunciato che licenzieràdipendenti su un organico di poco meno di 80mila persone. Come accade quasi sempre in questi casi, ilguadagna insulla prospettiva di una riduzione dei costi che lascerebbe più risorse da distribuire agli azionisti. “Nei prossimi mesi”, afferma la società di Mark Zuckerberg, “annunceranno un piano di ristrutturazione, cancellando i progetti a bassa priorità e riducendo il tasso delle assunzioni. Ho preso la difficile decisione di ridurre ulteriormente la dimensione del nostro team che si occupa della selezione e del reclutamento del personale”, afferma Zuckerberg. “Sarà difficile. Significherà salutare colleghi di talento che sono stati parte del nostro successo”, aggiunge ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scafroglia_i : Meta ha detto 'con 2 miliardi di persone connesse al giorno,facebook si rivela la solida realtà di sempre, piu vivi… - klaretta2006 : RT @marcocongiu: +++ Meta (Facebook) licenzia altri 10mila dipendenti (dopo gli 11mila di novembre) +++ - PLuma_y_Verdad : RT @EnricoFaraboll1: Zuckerberg licenzierà 10.000 dipendenti nel secondo round di tagli di posti di lavoro a Facebook/META. - albertocasna : 'The Year of Efficiency' vince già il rebranding dell'anno per il tema licenziamenti - estero24hnews : #NEW Meta, la società proprietaria di Facebook e Instagram, ha annunciato che licenzierà circa 10.000 dipendenti,… -