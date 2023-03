Messi alla MLS o al Barça? Pique pensa che entrambe siano opzioni per la stella del PSG (Di martedì 14 marzo 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Lionel Messi potrebbe gettare la spugna sulla sua carriera in Europa e giocare i suoi giorni in MLS, ma sarebbe una mossa gradita alle persone se tornasse a Barcellona la prossima stagione. Questo è il verdetto di Gerard Piqué, ex compagno di lunga data di Messi al Barcellona, ??interessato come chiunque altro al prossimo passo del grande argentino. Messi si sta avvicinando alla fine del suo contratto biennale con il Paris Saint-Germain, essendosi unito al club francese quando il Barça era impantanato in una crisi finanziaria e non poteva tenerlo. Compirà 36 anni a giugno e le sue prestazioni ai Mondiali con l’Argentina, insieme a una serie di belle esibizioni di club, hanno suggerito che potrebbe continuare ad alto livello. Anche il club MLS ... Leggi su justcalcio (Di martedì 14 marzo 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Lionelpotrebbe gettare la spugna sulla sua carriera in Europa e giocare i suoi giorni in MLS, ma sarebbe una mossa gradita alle persone se tornasse a Barcellona la prossima stagione. Questo è il verdetto di Gerard Piqué, ex compagno di lunga data dial Barcellona, ??interessato come chiunque altro al prossimo passo del grande argentino.si sta avvicinandofine del suo contratto biennale con il Paris Saint-Germain, essendosi unito al club francese quando ilera impantanato in una crisi finanziaria e non poteva tenerlo. Compirà 36 anni a giugno e le sue prestazioni ai Mondiali con l’Argentina, insieme a una serie di belle esibizioni di club, hanno suggerito che potrebbe continuare ad alto livello. Anche il club MLS ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TCommodity : La decisione della Fed di conferire un valore alla pari anziché a mercato sui Treasury messi a garanzia dalle banch… - mirkonicolino : Lo scambio #Arthur-#Pjanic e la bozza della fattura di #Aké non contestate alla #Juventus poi spuntano nella senten… - ZZiliani : Essendo pesante anche il quadro del filone 'partnership con società terze' (leggi: succursali) che di certo porterà… - Madama39365755 : RT @TCommodity: La decisione della Fed di conferire un valore alla pari anziché a mercato sui Treasury messi a garanzia dalle banche americ… - AntonyaFoglia : RT @Sara20036194: Io e il mio gruppo di amici fan di George ci siamo messi d'accordo per votare Nikita. Mi dispiace per Daniele, ma sono si… -