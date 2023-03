Mescolare | stare insieme | incontrare | Marca

Leggi su justcalcio

(Di martedì 14 marzo 2023) 2023-03-14 07:24:14 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito: “Sentiamo una responsabilità nei confronti della città e del tempo in cui viviamo”. Con questa frase si chiude la definizione che il gruppo artistico urbano Boa Mistura fa di se stesso sulla sua pagina web. Quella responsabilità verso la città, in questo caso verso il mondo in generale, è ciò che li ha portati ad aderire l’ultima campagna contro il razzismo in LaLigache da domani avvierà una serie di azioni che dureranno una settimana con l’obiettivo di contraquesta piaga, ancora più presente di quanto sia auspicabile nella società e anche negli stadi di calcio. L’elemento centrale del progetto è la parola UNITÀ, con cui Boa Mistura (“buon mix” in portoghese) cerca di sensibilizzare la società sull’importanza di ciò che unisce gli ...