Meret e Kim verso il recupero. Spalletti attende solo l'ok dei medici (CorSport) (Di martedì 14 marzo 2023) Contro l'Eintracht, domani, in Champions League, nel Napoli dovrebbero rientrare sia Meret che Kim. Il portiere si è infortunato nell'allenamento di riscaldamento prima della partita di campionato contro l'Atalanta, costringendo Spalletti a mandare in campo Gollini, all'esordio con la maglia del Napoli. Kim è uscito acciaccato dal match per un problema al polpaccio. Ieri entrambi hanno effettuato parte dell'allenamento in gruppo e parte in modo individuale ma il loro recupero dovrebbe essere quasi scontato. Il Corriere dello Sport scrive che Luciano Spalletti aspetta soltanto il lasciapassare dei medici del Napoli. "Un po' in gruppo e un po' da solo, però sempre più vicino all'ennesima partita da titolare con il Napoli: Kim avanza". "Ieri Minjae, reduce da un risentimento al polpaccio ...

