Meloni: “Governo nel periodo più complesso dalla II guerra mondiale”. Da Andreotti a Moro: i premier al potere in tempi peggiori (Di martedì 14 marzo 2023) Sostiene Giorgia Meloni di “non essere stata fortunata” a entrare a Palazzo Chigi in questo frangente storico. Il motivo? “Delle volte cerchi di affrontare un problema e se ne apre un altro che è ancora più grande“, ha spiegato la presidente del consiglio a Villa Malta, presentando l’ultimo volume di padre Antonio Spadaro. Parole che avranno forse suscitato qualche perplessità tra prelati e potenti d’Oltretevere. Cosa si aspettava Meloni? Che guidare il Governo di un Paese complesso come l’Italia fosse un incarico estraneo alle rogne? Sarà forse per questa convinzione se, poco prima, la leader di Fdi era arrivata a sostenere di stare guidando l’Italia “nel suo momento forse più complesso dalla fine dell’ultimo conflitto mondiale“. Un’affermazione abbastanza netta che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Sostiene Giorgiadi “non essere stata fortunata” a entrare a Palazzo Chigi in questo frangente storico. Il motivo? “Delle volte cerchi di affrontare un problema e se ne apre un altro che è ancora più grande“, ha spiegato la presidente del consiglio a Villa Malta, presentando l’ultimo volume di padre Antonio Spadaro. Parole che avranno forse suscitato qualche perplessità tra prelati e potenti d’Oltretevere. Cosa si aspettava? Che guidare ildi un Paesecome l’Italia fosse un incarico estraneo alle rogne? Sarà forse per questa convinzione se, poco prima, la leader di Fdi era arrivata a sostenere di stare guidando l’Italia “nel suo momento forse piùfine dell’ultimo conflitto“. Un’affermazione abbastanza netta che ...

