"Meloni e Schlein? Su cosa devono lavorare": la 'pazza idea' di Mario Monti (Di martedì 14 marzo 2023) Tra gli obiettivi di legislatura della maggioranza c'è la riforma presidenzialista. Pensa che sarebbe utile all'Italia, e in che termini? «La considererei molto pericolosa, non tanto per il rischio di derive autoritarie, ma semplicemente perché avrebbe effetti opposti a quelli auspicati dai fautori. Con il presidente della Repubblica eletto direttamente dal popolo e al tempo stesso capo dell'esecutivo, l'Italia diventerebbe un Paese più conflittuale e meno governabile». Sembra un paradosso a dirsi... «Più conflittuale perché toglierebbe di scena l'unica figura, il presidente della Repubblica eletto dal Parlamento a larga maggioranza, che a prescindere dal suo passato viene rispettato e riconosciuto da tutte le parti politiche ed esercita un ruolo di moderazione. Meno governabile, perché una piena contrapposizione tra maggioranza e opposizioni, come si osserva spesso negli Stati Uniti ...

