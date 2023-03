"Meloni appesa", altra scritta-choc. "La sinistra prenda le distanze" (Di martedì 14 marzo 2023) Su un cavalcavia di Riccione è apparsa nelle scorse ore la scritta "Meloni appesa", a pochi giorni dalla prossima visita del presidente del Consiglio nella vicina Rimini. La denuncia di Fratelli d'Italia: "Clima d'odio inaccettabile fomentato da vandali, anarchici, mafiosi e terroristi" Leggi su ilgiornale (Di martedì 14 marzo 2023) Su un cavalcavia di Riccione è apparsa nelle scorse ore la", a pochi giorni dalla prossima visita del presidente del Consiglio nella vicina Rimini. La denuncia di Fratelli d'Italia: "Clima d'odio inaccettabile fomentato da vandali, anarchici, mafiosi e terroristi"

