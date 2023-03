Meloni a question time, interviene Schlein su salario minimo (Di martedì 14 marzo 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, domani alle 15 risponderà al question time alla Camera, per la prima volta da quando è capo del governo. A quanto si apprende, sarà l'occasione per il primo confronto diretto con la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein: sarà lei infatti a intervenire sull'interrogazione presentata dai dem sul salario minimo. In particolare, nel testo si chiede alla premier "quali siano le ragioni della contrarietà alla sperimentazione del salario minimo legale, tenuto conto della mancata adozione di misure alternative, nonché di interventi volti a migliorare realmente la condizione delle lavoratrici e dei giovani lavoratori, quali un significativo ampliamento del congedo paritario, coerentemente con le migliori ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 14 marzo 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia, domani alle 15 risponderà alalla Camera, per la prima volta da quando è capo del governo. A quanto si apprende, sarà l'occasione per il primo confronto diretto con la segretaria del Partito democratico, Elly: sarà lei infatti a intervenire sull'interrogazione presentata dai dem sul. In particolare, nel testo si chiede alla premier "quali siano le ragioni della contrarietà alla sperimentazione dellegale, tenuto conto della mancata adozione di misure alternative, nonché di interventi volti a migliorare realmente la condizione delle lavoratrici e dei giovani lavoratori, quali un significativo ampliamento del congedo paritario, coerentemente con le migliori ...

