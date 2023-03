Medico picchiato, l’amministrazione di Giugliano incontra Galluccio (Di martedì 14 marzo 2023) Un incontro per manifestare la solidarietà e il sostegno dell’amministrazione comunale a Giovanni Galluccio, il Medico di base picchiato venerdì scorso dal fidanzato della figlia di una paziente. Questa mattina il dottore si è recato nella stanza del sindaco in compagnia dell’assessore alla Sanità, Pietro Di Girolamo. Giugliano, Medico picchiato: amministrazione comunale incontra Galluccio E’ L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 14 marzo 2023) Un incontro per manifestare la solidarietà e il sostegno delcomunale a Giovanni, ildi basevenerdì scorso dal fidanzato della figlia di una paziente. Questa mattina il dottore si è recato nella stanza del sindaco in compagnia dell’assessore alla Sanità, Pietro Di Girolamo.: amministrazione comunaleE’ L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

