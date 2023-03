Medici veterinari chiedono di riformare l’Iva sulle prestazioni

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 marzo 2023) Nell’imminenza del varo del disegno di legge delega sulla riforma fiscale, l’Associazione NazionaleItaliani (Anmvi) auspica che possa finalmente trovare accoglimento la sempre più urgente esigenza di alleviare il peso fiscale che gravacure e sul mantenimento di 60 milioni di animali da compagnia, nonché sull’assistenzaa agli animali allevati a scopo di produzione di alimenti. L’Associazione avanza quattro richieste: la collocazione dellee nell’aliquota agevolata Iva (al pari deinali) in quanto dichiarate “servizi essenziali” alla sanità animale e alla sanità pubblica; La valutazione di una aliquota zero (esenzione da Iva) per le...