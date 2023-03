Maya Sansa | chi è l’attrice di Sei donne il mistero di Leila | età | carriera | film e fiction | chi è il marito | figlia | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 marzo 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oltre ad Alex Sure, reduce dal successo a The Voice Senior, la padrona di casa accoglierà in studio anche le attrici Isabella Ferrari e, che racconteranno tutto sulla fortunata serie in onda su Rai 1 ‘Seiildi‘, di cui sono protagoniste. Dagli esordi al debutto dinasce il 25 settembre del 1975 e oggi ha 47 anni. Nasce da una relazione tra un’artista italiana e un architetto iraniano, che ha conosciuto soltanto quando aveva già 15 anni. All’età di 19 anni si trasferisce a Londra per studiare recitazione e prende il diploma alla Guildhall ...