Maxi sequestro di magliette e gadget falsi del Napoli | sanzioni per 11mila euro

(Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBlitz della Polizia locale ad Arzano, in provincia di, dove è stato messo a segno undi bandiere edel, tutti raffiguranti il volto di Osimhen, Kvaratskhelia, e Maradona. La merce sequestrata ha un valore complessivo di 3mila. Gli agenti hanno anche sanzionato i venditori con multe per. La filiera del falso nelle ultime settimane ha invaso oltre che la città dianche la provincia. Su viae sulla rotonda di Arzano, al confine con i il quartiere Secondigliano del capoluogo partenopeo e Casavatore, sono comparse bancarelle con sciarpe,, bandiere ecelebrativi del ...

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAR - Blitz della Polizia locale ad Arzano, in provincia di Napoli, dove è stato messo a segno un maxi sequestro di bandiere e gadget del Napoli, tutti raffiguranti il volto di ...