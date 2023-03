Mauro | «Skriniar | infortunio tecnico o tattico? Occhio a destra»

(Di martedì 14 marzo 2023) Manca poco ormai a Porto-Inter e le scelte di Simone Inzaghi vedono la presenza di Edin Dzeko in attacco con Lautaro Martinez. Di questo ha parlato Massimonegli studi di Mediaset Infinity, sottolineando anche la possibile debolezza sulla fascia. Ma anche sull’assenza di Milandall’undici titolare. FASCIA A RISCHIO – Massimoha commentato così le scelte di Simone Inzaghi per Porto-Inter, sottolineando i rischi sulla: «Avendo tanta scelta, mi sembra buono l’attacco dell’Inter. La partita è a mio avviso giocata sulla fascia. Barella, Dumfries e Darmian non garantiscono una copertura in una partita difficile da questo punto di vista. Quella fascia potrebbe essere un po’ preoccupante, visto che la fase difensiva non è la loro dote ...

Nel martedì di Champions League, l'Inter approda ad Oporto per difendere l'1-0 dell'andata e staccare il biglietto per i quarti di finale per la prima volta dal 2011. Battere i lusitani non sarà sempl ...Inter, Milan Skriniar proverà a esserci nella sfida al Porto di domani sera. Lo slovacco vuole esserci. Milan Skriniar vuole il Porto. Il difensore slovacco, che non ha ancora smaltito il guaio fisico ...