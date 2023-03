Mauro finì in coma colpito da una bici: già scarcerata (dopo 17 giorni) l'unica maggiorenne del gruppo (Di martedì 14 marzo 2023) Lo scorso 8 febbraio cinque ragazzi sono stati fermati dai carabinieri per il lancio della bicicletta dai Murazzi , sul lungo Po di Torino , che portò al ferimento di Mauro Glorioso . Una svolta nelle ... Leggi su leggo (Di martedì 14 marzo 2023) Lo scorso 8 febbraio cinque ragazzi sono stati fermati dai carabinieri per il lancio dellacletta dai Murazzi , sul lungo Po di Torino , che portò al ferimento diGlorioso . Una svolta nelle ...

