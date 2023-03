‘Maurizio racconta…’ | i numeri di una grande Italia nello sci alpino nonostante l’era di Mikaela Shiffrin

Leggi su oasport

(Di martedì 14 marzo 2023) I MIGLIORI DELLA SETTIMANA Voto della settimana per l’: 9Atleta della settimana (uomo): Pietro Sighel (short track)Atleta della settimana (donna): Dorothea Wierer (biathlon) Le due vittorie di Dorothea Wierer in Coppa del Mondo (individuale e mass start) e i quattro podi iridati di Pietro Sighel ai Mondiali di short track in quel di Seoul, sono stati il top per un’altra settimana di fuoco del nostro sport in ambito internazionale. Stratosferico il 23enne, che è diventato il quarto azzurro della storia (dopo Orazio Fagone, Fabio Carta e Arianna Fontana) ad aver ottenuto almeno un podio in tutte le gare individuali nelle manifestazioni iridate. Da antologia il sorpasso sui due rivali nella medesima curva per vincere i 500 metri, cosa che riesce soltanto ai fenomeni. Un piccolo rimpianto dalla staffetta maschile (argento alla fine), dove forse l’ultimo cambio ...