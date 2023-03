“Mattino 5” | Federica Panicucci spiazzata in diretta | cosa è successo

(Di martedì 14 marzo 2023) News tv. . Dallo studio 15 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 8:40 alle 10:50, va in onda5, il programma di approfondimento condotto dae Francesco Vecchi. La nota conduttrice italiana, come ormai di consuetudine da diversi giorni a questa parte, ha dedicato anche oggi 14 Marzo 2023 tutto il suo spazio nel programma mattutino di Canale 5 al caso legato alla presuma veggente Gisella Cardia. Un fedele, durante il suo intervento, ha lasciato lasenza parole: vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.Leggi anche: “5”,basita inTv: da non crederci Leggi anche: “Storie Italiane”, Eleonora Daniele furiosa in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _bluemind_98 : @iamaravendor Leggere Federica ed eliminata nella stessa frase di primo mattino: sarà una cattiva giornata - Giada70204001 : @mattiaLoVaToboy @Boomerissima Meglio ancora addirittura mettere Francesco vecchi alla conduzione e far condurre a… - Giada70204001 : @IlContiAndrea Appunto la talpa e da fare è bello ?? ci sono le dinamiche mistero e farlo condurre a Federica panicu… -

...Successivamente il conduttore di5 ha dichiarato che questo clima sta procurando diversi problemi in Italia, soprattutto in alcune zone dove c'è una mancanza d'acqua: Il collega di...Panicucci interviene subito dopo la confessione del fedele: 'Certo lei l'ha già raccontato alla mia collega' Successivamente ha ripreso la parola la conduttrice di5 , che ha ...... con me lavorano Valentina Rebella, Marilù Ravina, Stefania Zunino,Saba, Irene Marazzo e ... con qualche residuo addensamento a Levante al primoe sui versanti padani del Centro nel ...

Federica Aversano, l'ex tronista di Uomini e Donne denunciata per stalking: «Sono io la vittima» ilmattino.it

Successivamente il conduttore di Mattino 5 ha dichiarato che questo clima sta procurando ... scioglie tutto…E tutto ciò fa sì che manchi l’acqua…” Il collega di Federica Panicucci, che ieri in diretta ...Mattino Cinque, ospite in diretta confessa: "E' stato detto ieri da Barbara d'Urso" Federica Panicucci, come ormai di consuetudine da diversi giorni a ...