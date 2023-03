Matthew McConaughey e Woody Harrelson, dopo True Detective, di nuovo insieme in una comedy Apple TV+ (Di martedì 14 marzo 2023) Apple TV+ ha svelato che i due attori Matthew McConaughey e Woody Harrelson saranno i protagonisti di una nuova comedy, ancora senza un titolo ufficiale. Matthew McConaughey e Woody Harrelson, dopo aver portato al successo la prima stagione di True Detective, torneranno sul piccolo schermo come protagonisti di una comedy, ancora senza un titolo ufficiale, prodotta per Apple TV+. Il progetto è stato creato da David West Read, recentemente ideatore di The Big Door Prize, in arrivo prossimamente proprio sulla piattaforma di streaming. Al centro della trama del progetto con star Matthew McConaughey e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 marzo 2023)TV+ ha svelato che i due attorisaranno i protagonisti di una nuova, ancora senza un titolo ufficiale.aver portato al successo la prima stagione di, torneranno sul piccolo schermo come protagonisti di una, ancora senza un titolo ufficiale, prodotta perTV+. Il progetto è stato creato da David West Read, recentemente ideatore di The Big Door Prize, in arrivo prossimamente proprio sulla piattaforma di streaming. Al centro della trama del progetto con stare ...

