Matteo Diamante | cosa pensa davvero di Antonella | sul vincitore del GF Vip non si sbilancia

(Di martedì 14 marzo 2023)ha vissuto da molto vicino l’esperienza al Grande Fratello Vip e questo gli ha permesso di avere un’idea molto più chiara non solo della sua ex fidanzata Nikita ma anche degli altri Vipponi. In alcune sue recenti Instagram Stories, ad esempio, ha detto la sua sul chiarimento avuto proprio con la sua ex... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Gf Vip 7, Matteo Diamante torna a parlare del suo rapporto con Nikita Pelizon: “Mai dire mai…”. Dopo aver lasciato la Casa del Gf Vip 7 ...Dopo l'attrito creatosi tra gli spartani e Nikita Pelizoni e le Nomination di questa sera, i VIP commentano l'atteggiamento di Nikita Pelizon nella Casa.