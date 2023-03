Mattarella visita una scuola di formazione di AVSI in Kenya (Di martedì 14 marzo 2023) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita in Kenya, ha incontrato gli studenti dell'istituto professionale St. Kizito a Nairobi, creato da AVSI grazie a fondi della Cooperazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) Il Presidente della Repubblica Sergio, inin, ha incontrato gli studenti dell'istituto professionale St. Kizito a Nairobi, creato dagrazie a fondi della Cooperazione ...

