Mattarella: “Siccità tema centrale che spinge i fenomeni migratori. Non c’è un secondo tempo, cambiamenti climatici vanno affrontati ora” (Di martedì 14 marzo 2023) Il tema della Siccità “deriva dai cambiamenti climatici”, sta “creando difficoltà enormi” e in molti Paesi “crea una crisi alimentare che spinge ulteriormente i fenomeni migratori”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo a una domanda a Nairobi dopo un colloquio con il presidente kenyota William Ruto. “Il tema – sottolinea ancora il Capo dello Stato – è centrale. La Siccità la avvertiamo anche in Europa. Vi è una condizione generale nel mondo che porta a una consapevolezza reale”. Evidenziando che l’impegno contro il cambiamento climatico “è nel programma del governo italiano” e che l’Italia “avverte da tempo l’esigenza di un impegno serio e concreto”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Ildella“deriva dai”, sta “creando difficoltà enormi” e in molti Paesi “crea una crisi alimentare cheulteriormente i”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, rispondendo a una domanda a Nairobi dopo un colloquio con il presidente kenyota William Ruto. “Il– sottolinea ancora il Capo dello Stato – è. Lala avvertiamo anche in Europa. Vi è una condizione generale nel mondo che porta a una consapevolezza reale”. Evidenziando che l’impegno contro il cambiamento climatico “è nel programma del governo italiano” e che l’Italia “avverte dal’esigenza di un impegno serio e concreto”, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Mattarella: 'Kenya pilastro di stabilità nel continente africano'. Segnali 'allarmanti' di cambiamento climatico, '… - fattoquotidiano : Mattarella: “Siccità tema centrale che spinge i fenomeni migratori. Non c’è un secondo tempo, cambiamenti climatici… - askanews_ita : #Mattarella dal #Kenya: anche la siccità spinge alla migrazione, il #clima è un tema centrale… - M5SBerlino : '#Siccità e #cambiamenticlimatici aumentano le migrazioni. Agire subito, non c'è un secondo tempo' L'allarme lan… - MarinaSereni : RT @bragachiara: Grazie al Presidente #Mattarella per le parole nette e chiare sull’urgenza di agire per contrastare il cambiamento climati… -

Clima: Mattarella, comunita' internazionale proceda con decisione Mattarella, rispondendo alle domande, ha ribadito che "vi e' una condizione generale nel mondo che sta sempre piu' richiamando tutti alla consapevolezza di un impegno reale. Per quanto riguarda l'... 'Siccità e cambiamenti climatici aumentano le migrazioni. Agire subito, non c'è un secondo tempo' ...azioni per fronteggiare il rischio siccità. Ma 'ci duole che alcuni paesi vogliano rinviare il problema a un secondo tempo che non c'e''. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ... Mattarella in Kenya rincara la dose sui migranti: 'Serve un'azione Ue' ...comune con l'Unione Europea per lo sviluppo della pace' Mattarella a Nairobi: 'Sul clima urge un impegno crescente e azioni immediate' 'Speriamo che oggi Nairobi veda un po' di pioggia, ma la siccità ... , rispondendo alle domande, ha ribadito che "vi e' una condizione generale nel mondo che sta sempre piu' richiamando tutti alla consapevolezza di un impegno reale. Per quanto riguarda l'......azioni per fronteggiare il rischio. Ma 'ci duole che alcuni paesi vogliano rinviare il problema a un secondo tempo che non c'e''. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio......comune con l'Unione Europea per lo sviluppo della pace'a Nairobi: 'Sul clima urge un impegno crescente e azioni immediate' 'Speriamo che oggi Nairobi veda un po' di pioggia, ma la... Mattarella: “Siccità tema centrale che spinge i fenomeni migratori Il Fatto Quotidiano