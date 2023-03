Mattarella in Kenya: 'Sui migranti serve un'azione lucida e organica della Ue' (Di martedì 14 marzo 2023) Sergio Mattarella si trova in Kenya per un viaggio istituzionale, dopo aver incontrato il presidente William Ruto a Nairobi ha tenuto una conferenza stampa concentrandosi sulle questioni più urgenti, ... Leggi su globalist (Di martedì 14 marzo 2023) Sergiosi trova inper un viaggio istituzionale, dopo aver incontrato il presidente William Ruto a Nairobi ha tenuto una conferenza stampa concentrandosi sulle questioni più urgenti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di #Nairobi per la visita di Stato nella Repubblica del #Kenya ???? - Quirinale : Inizia oggi la Visita di Stato del Presidente #Mattarella ???? nella Repubblica del #Kenya ???? Il programma: - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita ufficiale in Kenya, a Nairobi l'incontro co… - CCKKI : RT @mcc43_: #Mattarella #Kenya Scarso risalto nei media. Col presidente #Ruto si sono accordati per ritirare 'i casi arbitrali' sulle 3 d… - tusciaweb : Mattarella in Kenya, domani la visita al centro spaziale gestito dall’Agenzia spaziale italiana Nairobi - Il P -