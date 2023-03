Mattarella in Kenya: siccità tema principale, aumenta flussi migratori (Di martedì 14 marzo 2023) Mattarella in Kenya incontra il presidente Ruto. Al centro dei colloqui la reciproca collaborazione sul fronte industriale, a partire dai progetti tecnologici e dalle dighe che il paese sta costruendo. Leggi su tg.la7 (Di martedì 14 marzo 2023)inincontra il presidente Ruto. Al centro dei colloqui la reciproca collaborazione sul fronte industriale, a partire dai progetti tecnologici e dalle dighe che il paese sta costruendo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di #Nairobi per la visita di Stato nella Repubblica del #Kenya ???? - Quirinale : Inizia oggi la Visita di Stato del Presidente #Mattarella ???? nella Repubblica del #Kenya ???? Il programma: - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita ufficiale in Kenya, a Nairobi l'incontro co… - MarcVione : #Mattarella in Kenya: L’Italia considera il #Kenya esempio virtuoso di #democrazia … Ah,il Democratico Kenya…… - StartMagNews : RT @semeraro_g: CMC Itinera Ecco il dossier segreto nella visita di Mattarella in Kenya -