Mattarella in Kenya, oggi l’incontro con il presidente William Ruto (Di martedì 14 marzo 2023) Continua la visita di Sergio Mattarella in Kenya. oggi è previsto l’incontro con il presidente William Ruto a Nairobi, al quale seguiranno altri impegni ufficiali. In un punto stampa congiunto, il presidente della repubblica ha confermato gli “eccellenti” rapporti tra Kenya e Italia: Noi siamo accanto al Kenya, un pilastro di stabilità nel continente africano ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023) Continua la visita di Sergioinè previstocon ila Nairobi, al quale seguiranno altri impegni ufficiali. In un punto stampa congiunto, ildella repubblica ha confermato gli “eccellenti” rapporti trae Italia: Noi siamo accanto al, un pilastro di stabilità nel continente africano ... TAG24.

