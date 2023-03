Mattarella in Kenya, il richiamo all’Ue sui migranti: «Anche siccità aumenta i flussi: basta rinvii, serve azione lucida e sistemica» – Il video (Di martedì 14 marzo 2023) Dopo il naufragio di Cutro e il numero crescente di arrivi in Italia dall’Africa, in particolare attraverso la rotta mediterranea e quella balcanica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a richiamare l’Unione Europea alla responsabilità e alla concretezza nell’affrontare la questione migratoria. E lo fa da Nairobi, durante la conferenza stampa dopo aver incontrato il Presidente William Ruto, a margine della visita di tre giorni del Capo dello Stato italiano in Kenya. «Il livello di collaborazione con il Kenya è esemplare, e può essere un modello replicato ovunque. I problemi comuni sono affrontabili in maniera efficace con un modulo di cooperazione». E il presidente Mattarella, nel corso del suo intervento, ha sottolineato che «l’Italia cerca un rapporto di ... Leggi su open.online (Di martedì 14 marzo 2023) Dopo il naufragio di Cutro e il numero crescente di arrivi in Italia dall’Africa, in particolare attraverso la rotta mediterranea e quella balcanica, il Presidente della Repubblica Sergiotorna a richiamare l’Unione Europea alla responsabilità e alla concretezza nell’affrontare la questione migratoria. E lo fa da Nairobi, durante la conferenza stampa dopo aver incontrato il Presidente William Ruto, a margine della visita di tre giorni del Capo dello Stato italiano in. «Il livello di collaborcon ilè esemplare, e può essere un modello replicato ovunque. I problemi comuni sono affrontabili in maniera efficace con un modulo di cooper». E il presidente, nel corso del suo intervento, ha sottolineato che «l’Italia cerca un rapporto di ...

