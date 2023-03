Mattarella in Kenya, accolto alla State House dal presidente Ruto (Di martedì 14 marzo 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto alla State House di Nairobi, dove è stato accolto dal presidente keniota William Ruto. Tappeto rosso e banda per il capo dello Stato che ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) Ildella Repubblica, Sergio, è giuntodi Nairobi, dove è statodalkeniota William. Tappeto rosso e banda per il capo dello Stato che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di #Nairobi per la visita di Stato nella Repubblica del #Kenya ???? - Quirinale : Inizia oggi la Visita di Stato del Presidente #Mattarella ???? nella Repubblica del #Kenya ???? Il programma: - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita ufficiale in Kenya, a Nairobi l'incontro co… - AriannaAmbrosi0 : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita ufficiale in Kenya, a Nairobi l'incontro con il p… - notizienet : Migranti: Mattarella,serve lucida e sistemica azione Ue - Collaborazione con il Kenya esemplare e può essere replic… -