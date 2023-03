Materazzi: «In Champions può succedere di tutto, nel 2010…» (Di martedì 14 marzo 2023) Le parole di Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, sulla sfida di Champions League contro il Porto. I dettagli Marco Materazzi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra Porto ed Inter. PAROLE – Questa Inter deve continuare il suo percorso in Europa, fatto di grandi partite. Se passa il turno tutto può succedere, però basta alti e bassi. D’ora in avanti sono tutte finali, anche in A. Triplate? Il nostro cammino cominciò a Pasadena dove perdemmo contro il Chelsea in precampionato. E perdemmo male. Ma fondamentale fu anche la sconfitta nei gironi contro il Barcellona. Poi battemmo il Chelsea agli ottavi e il Barcellona in semifinale: quella squadra sapeva fare tesoro dei propri errori. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 marzo 2023) Le parole di Marco, ex difensore dell’Inter, sulla sfida diLeague contro il Porto. I dettagli Marcoha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra Porto ed Inter. PAROLE – Questa Inter deve continuare il suo percorso in Europa, fatto di grandi partite. Se passa il turnopuò, però basta alti e bassi. D’ora in avanti sono tutte finali, anche in A. Triplate? Il nostro cammino cominciò a Pasadena dove perdemmo contro il Chelsea in precampionato. E perdemmo male. Ma fondamentale fu anche la sconfitta nei gironi contro il Barcellona. Poi battemmo il Chelsea agli ottavi e il Barcellona in semifinale: quella squadra sapeva fare tesoro dei propri errori. L'articolo proviene da Calcio News 24.

