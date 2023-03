Materassi | legname e rifiuti di ogni genere | mega discarica con annessa baraccopoli in via Collatina Vecchia FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 marzo 2023) Un enormequella presente in via, davanti all’ingresso della stazione Palmiro Togliatti. Al suo interno c’è veramente di tutto, immondizia difa capolino ovunque si ponga lo sguardo:, frigoriferi,, poltrone, rivestimenti di arredo e chi più ne ha più ne metta. Ma non solo una vastissima e copiosa gamma di. Rinvenuta altresì la presenza di venti baracche. A denunciare la situazione Marco Doria, ex delegato aiVI municipio. Il sindaco Gualtieri punta sui: presentato il cassonetto che raccoglie 14 tipologie diLanel V municipio C’è davvero di tutto in quella che ...