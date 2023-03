Masters 1000 Indian Wells 2023 | programma | date | orari e copertura tv

(Di martedì 14 marzo 2023) Il, le, glie latv del torneodi, inda mercoledì 8 a domenica 19 marzo. L’evento partirà lunedì 6 e martedì 7 marzo con le qualificazioni. Poi mercoledì scatteranno gli incontri di primo turno, mentre le 32 teste di serie inizieranno a scendere in campo tra venerdì e sabato. Purtroppo sono già diversi i forfait importanti, a partire da quello di Rafael Nadal. Con lui anche Nick Kyrgios e Marin Cilic, tutti alle prese con infortuni abbastanza importanti. In più c’è sempre Novak Djokovic, ancora alle prese con le autorizzazioni per entrare negli Stati Uniti. Cinque sono gli azzurre ammessi direttamente nel tabellone principale: Jannik Sinner, ...

Nonostante la batosta, non si è lasciata scoraggiare e si sta già preparando per la prossima sfida che come spiegato da lei stessa sarà a Miami in occasione del secondodella stagione. ...Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini sono gli unici italiani nell'entry list del Rolex Monte - Carlo, il primosulla terra rossa (montepremi 6.228.295) in calendario dal 9 al 16 aprile al Monte - Carlo Country Club. Il torneo, che ha celebrato il centenario nel 2006, è il primo dei tre...Atp Tennis Tutti in campo nel day 7 di Indian Wells. È tempo di dare il via agli ottavi di finale delstatunitense , sia per il tabellone maschile sia per il tabellone femminile. Un solo tennista italiano è approdato al quarto turno nel deserto californiano: è Jannik Sinner. L'azzurro ...

Ad Indian Wells ci sarà la sfida tra Krejcikova e Sabalenka, che si disputerà martedì 14 marzo alle ore 20:15: il pronostico ...Tutti in campo nel day 7 di Indian Wells. È tempo di dare il via agli ottavi di finale del Masters 1000 statunitense, sia per il tabellone maschile sia per il tabellone femminile. Un solo tennista ...