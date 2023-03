Masters 1000 Indian Wells 2023: dove vedere Sinner-Wawrinka in TV e in streaming (Di martedì 14 marzo 2023) Nella notte italiana è in programma il match Sinner-Wawrinka, ottavo di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Per Jannik una ghiotta occasione di staccare il pass per i quarti del primo Masters 1000 della stagione, dato che al posto di Stan ci sarebbe dovuto essere Holger Rune, eliminato a sorpresa dal campione senza tempo elvetico. Il numero uno del tennis italiano, unico azzurro rimasto ancora in gara nel singolare (nel doppio maschile la coppia Fognini-Bolelli sfiderà quest’oggi il doppio statunitense Sock-Isner), riuscirà a confermare i pronostici della vigilia e approdare ai quarti? Di seguito le informazioni su dove vedere l’incontro Sinner-Wawrinka di oggi in televisione e ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 14 marzo 2023) Nella notte italiana è in programma il match, ottavo di finale deldi. Per Jannik una ghiotta occasione di staccare il pass per i quarti del primodella stagione, dato che al posto di Stan ci sarebbe dovuto essere Holger Rune, eliminato a sorpresa dal campione senza tempo elvetico. Il numero uno del tennis italiano, unico azzurro rimasto ancora in gara nel singolare (nel doppio maschile la coppia Fognini-Bolelli sfiderà quest’oggi il doppio statunitense Sock-Isner), riuscirà a confermare i pronostici della vigilia e approdare ai quarti? Di seguito le informazioni sul’incontrodi oggi in televisione e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, esse… - Tennis_Ita : Masters 1000 Indian Wells, Sinner non brilla ma vince: battuto Mannarino, ora gli ottavi con Wawrinka - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: Prosegue il cammino di Jannik Sinner al masters 1000 di Indian Wells. L'altoatesino ha battuto in due set il francese… - TgrRaiAltoAdige : Prosegue il cammino di Jannik Sinner al masters 1000 di Indian Wells. L'altoatesino ha battuto in due set il france… - livetennisit : Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Martedì 14 Marzo 2023 -