Masterplan per la Valle Ufita, Petitto deposita una interrogazione regionale (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Facendo seguito agli impegni assunti durante il Consiglio comunale straordinario di Ariano Irpino di lunedì scorso sui ritardi per l’attuazione del Masterplan per la Valle Ufita, questa mattina ho presentato un’interrogazione urgente al Presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca”. Così il consigliere regionale del gruppo misto, onorevole Livio Petitto. Masteplan per lo sviluppo dell’Ufita, della Baronia, della Valle del Miscano e della Valle del Cervaro – Attuazione documento di programmazione ‘Verso una Agenda Territoriale della Regione Campania’, l’oggetto della proposta che verrà discussa in sede di Question time, calendarizzato per il prossimo 22 marzo. “La ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Facendo seguito agli impegni assunti durante il Consiglio comunale straordinario di Ariano Irpino di lunedì scorso sui ritardi per l’attuazione delper la, questa mattina ho presentato un’urgente al Presidente della giuntadella Campania, Vincenzo De Luca”. Così il consiglieredel gruppo misto, onorevole Livio. Masteplan per lo sviluppo dell’, della Baronia, delladel Miscano e delladel Cervaro – Attuazione documento di programmazione ‘Verso una Agenda Territoriale della Regione Campania’, l’oggetto della proposta che verrà discussa in sede di Question time, calendarizzato per il prossimo 22 marzo. “La ...

