Masterchef 12 | alcuni concorrenti si ribellano ad Antonino Cannavacciuolo | la grave offesa

(Di martedì 14 marzo 2023)12 si è concluso, mahanno deciso di mandare una frecciatina velenosissima al giudice partenopeo Molti telespettatori ed ex, sostengono che tra i tre giudici dinon sia di certo il più severo. Ad avere quest’etichetta e invece il bolognese Bruno Barbieri. Durante tutta la dodicesima stagione lo chef partenopeo, ha sicuramente avuto un occhio di riguardo per: tra questi la vietnamite Hue (che è riuscita diventare molto più sicura di se stessa e grazie al supporto dello chef) e Bubu, a cuiè particolarmente legato in quanto anche lui nato a Vico Equense. Eppure proprio questi due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alicetenedini : @drssbitchcraft io lo attivo per masterchef più che altro, alcuni mesi non lo rinnovo -

... che ha parlato difinger food iniziali, tra cui del pollo fritto all'asiatica con waffle di ... Dentro al Vanity Fair Oscar Party insieme a tutte le starItalia 12: come si prepara ...All' Allianz Stadium per assistere alla partita Juventus - Sampdoria (che si è conclusa con la vittoria dei bianconeri per 4 - 2) domenica 12 marzo c'erano ancheex concorrenti di12 . Roberto , , Hue , Nicola e Lavinia tifosi juventini hanno assistito alla partita e inviato un simpatico e sarcastico saluto via social. Il messaggio a ...... ancora peggio, un tablet o uno smartphone, il cui display magari si spegne dopominuti. Il ... Se fossi un giudice di, al Cookeo andrebbe il mio "Sì" . Mi sono convinto quando dalla ...

Il tifo Juve di Masterchef: da Hue a Bubu, ciao Cannavacciuolo! Tuttosport

L’inflessibile cuoco stellato fa un viaggio nei ricordi nella sua città natale. Dai portici alla scuola elementare, tutto il racconto ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...