BAGOLINO. "Sei sempre stato un gran lavoratore, non ti dimenticheremo", è questa la promessa degli amici di, i l 52enne che ieri, 14 marzo, è rimasto vittima di un incidente mentre si trova assieme al figlio 16enne a tagliare legna. Erano da poco passate le 11 della mattina quando il 52enne è ...Si chiamavaed era di Bagolino. Con lui c'era il figlio che ha dato l'allarme. Purtroppo i soccorsi arrivati dal cielo col l'eliambulanza decollata a Sondrio e via terra con gli uomini ...BAGOLINO . In un attimo si è materializzata la tragedia davanti agli occhi del figlio . Si chiama, l'uomo di 52 anni che è morto quest'oggi a seguito di un incidente avvenuto nel bosco. Una tragedia terribile avvenuta in un podere privato nella frazione di via Cerreto . Secondo ...

Massimo Fusi è morto schiacciato da un albero sotto gli occhi del figlio Today.it

BAGOLINO. "Sei sempre stato un gran lavoratore, non ti dimenticheremo", è questa la promessa degli amici di Massimo Fusi, il 52enne che ieri, 14 marzo, è rimasto vittima di un incidente mentre si trov ...