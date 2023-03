Mascherato per una Notte, lo spoiler: una di queste coppie è sotto la maschera (Di martedì 14 marzo 2023) Milly Carlucci è in pieno tour promozionale per Il Cantante mascherato, che partirà sabato 18 marzo. Ieri a La Vita In Diretta la conduttrice ha parlato delle novità del suo show, tra cui il mascherato per una Notte ed ha anche svelato alcuni nomi che potrebbero nascondersi dentro al ‘cuore’. “Avremo dodici nuove maschere con dodici personaggi nuovissimi e una serie di belle novità. Perché noi quest’anno avremo anche il mascherato per una Notte e avremo delle novità in come raccontiamo i vari personaggi. Non so se qui c’è l’anteprima assoluta. Ecco, qui vedremo l’Ippopotamo e parlerà da essere umano. Ogni personaggio si mostrerà con un cappello, una visiera, insomma, in qualche modo non riconoscibile, ma nei propri panni. Li vedremo con accanto le ... Leggi su biccy (Di martedì 14 marzo 2023) Milly Carlucci è in pieno tour promozionale per Il Cantante, che partirà sabato 18 marzo. Ieri a La Vita In Diretta la conduttrice ha parlato delle novità del suo show, tra cui ilper unaed ha anche svelato alcuni nomi che potrebbero nascondersi dentro al ‘cuore’. “Avremo dodici nuove maschere con dodici personaggi nuovissimi e una serie di belle novità. Perché noi quest’anno avremo anche ilper unae avremo delle novità in come raccontiamo i vari personaggi. Non so se qui c’è l’anteprima assoluta. Ecco, qui vedremo l’Ippopotamo e parlerà da essere umano. Ogni personaggio si mostrerà con un cappello, una visiera, insomma, in qualche modo non riconoscibile, ma nei propri panni. Li vedremo con accanto le ...

