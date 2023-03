Marotta: «Lukaku tornerà al Chelsea. Lautaro? Le bandiere non esistono» (Di martedì 14 marzo 2023) Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Porto-Inter, ritorno dei quarti di Champions League. L’ad dei nerazzurri ha aperto l’intervento parlando della partita che dovrà fare la squadra di Inzaghi «Sono partite in cui bisogna buttare il cuore al di là dell’ostacolo, con determinazione. Si preparano da sole, ma credo che stasera si debba avere grande concentrazione e grande coraggio». Sulle valutazioni in caso di passaggio del turno «Noi guardiamo il presente, non guardiamo il passato o il futuro, siamo concentrati su questa gara. Dobbiamo ottenere il risultato per tutti noi, tutti sanno quali sono i nostri doveri e le nostre ambizioni, dobbiamo onorare la maglia». Sul futuro di Lukaku «Il prestito è stato fatto per una stagione, indipendentemente dal suo rendimento tornerà al Chelsea. È ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 marzo 2023) Beppeha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Porto-Inter, ritorno dei quarti di Champions League. L’ad dei nerazzurri ha aperto l’intervento parlando della partita che dovrà fare la squadra di Inzaghi «Sono partite in cui bisogna buttare il cuore al di là dell’ostacolo, con determinazione. Si preparano da sole, ma credo che stasera si debba avere grande concentrazione e grande coraggio». Sulle valutazioni in caso di passaggio del turno «Noi guardiamo il presente, non guardiamo il passato o il futuro, siamo concentrati su questa gara. Dobbiamo ottenere il risultato per tutti noi, tutti sanno quali sono i nostri doveri e le nostre ambizioni, dobbiamo onorare la maglia». Sul futuro di«Il prestito è stato fatto per una stagione, indipendentemente dal suo rendimentoal. È ...

