Marotta: «Inzaghi non a rischio! Skriniar? Ecco perché non gioca» (Di martedì 14 marzo 2023) Nel prepartita di Porto-Inter, Beppe Marotta ha fatto il punto sulla gara e su tutto ciò che ne gira intorno. Ai microfoni di Mediaset Infinity, l'Amministratore Delegato nerazzurro si è soffermato in particolar modo sul futuro di Simone Inzaghi e sull'assenza di Milan Skriniar. CORAGGIO E DETERMINAZIONE – Beppe Marotta ha caricato così l'Inter in vista della partita di questa sera: «È importantissima per il presente. Va giocata al di là delle questione tecniche, tattiche e agonisti. Bisogna buttare il cuore al di là dell'ostacolo e giocare con determinazione. Ci giochiamo sicuramente molto. Il coraggio e la determinazione sono componenti essenziali. Io non guardo né al passato né al futuro. Abbiamo l'obbligo di fare bene, lo chiediamo a noi stessi, lo dobbiamo alla società e ai ...

