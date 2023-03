Marotta: «Inter, cuore oltre l’ostacolo! Lukaku? Non ancora al top» (Di martedì 14 marzo 2023) Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre-partita di Porto-Inter, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League CORAGGIO – Queste le parole di Marotta: «Al di là della questione tecnico-tattica queste sono partite in cui bisogna buttare il cuore oltre l’ostacolo. Sono partite che si preparano da sole, la competizione è importante. Bisogna avere grande concentrazione e grande coraggio. Noi guardiamo al presente, non guardiamo al passato o futuro. Siamo concentrati su questa serata, dobbiamo ottenere un buon risultato per i tifosi, la proprietà e per la storia di questo club. Dobbiamo onorare la maglia fino in fondo. Lukaku? Il prestito è di una stagione, indipendentemente dal suo andamento torna al Chelsea. Questa è una stagione anomala, i problemi che ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023)ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre-partita di Porto-, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League CORAGGIO – Queste le parole di: «Al di là della questione tecnico-tattica queste sono partite in cui bisogna buttare ill’ostacolo. Sono partite che si preparano da sole, la competizione è importante. Bisogna avere grande concentrazione e grande coraggio. Noi guardiamo al presente, non guardiamo al passato o futuro. Siamo concentrati su questa serata, dobbiamo ottenere un buon risultato per i tifosi, la proprietà e per la storia di questo club. Dobbiamo onorare la maglia fino in fondo.? Il prestito è di una stagione, indipendentemente dal suo andamento torna al Chelsea. Questa è una stagione anomala, i problemi che ...

