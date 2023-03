Maria De Filippi, il ritorno a Uomini dopo la morte di Costanzo. Un cavaliere la fa innervosire: «C'è altro?» (Di martedì 14 marzo 2023) Maria De Filippi è apparsa piuttosto stizzita nel corso dell'ultima puntata in onda di Uomini e Donne, la prima registrata dopo la morte del marito, Maurizio Costanzo. Le cose,... Leggi su leggo (Di martedì 14 marzo 2023)Deè apparsa piuttosto stizzita nel corso dell'ultima puntata in onda die Donne, la prima registrataladel marito, Maurizio. Le cose,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Maria De Filippi ringrazia il pubblico prima di #cepostaperte. - fanpage : “Abbiamo registrato la puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore avremmo provato”: la dolce de… - fraversion : il ringraziamento di Maria De Filippi prima della messa in onda di C’è posta per te. #cepostaperte - serenarusso2401 : RT @pjecuro: vabbe maria de filippi quando vogliamo evolverci come si deve e invitare matteo paolillo a esibirsi con origami all’alba e o’… - leggoit : Uomini e Donne, Maria De Filippi stizzita con il cavaliere nella prima puntata dopo la morte di Costanzo: «C'è altr… -