Mare Fuori | ritorno di fiamma tra Massimiliano Caiazzo e Elena D’Amario? L’indiscrezione

Leggi su isaechia

(Di martedì 14 marzo 2023) Continua a far mormorare la relazione tra. Lui, acclamatissimo attore del momento. Ha avuto successo grazie alla serie tv, la fortunata serie tv che ha fatto appassionare milioni di telespettatori. Lei, super talentuosa ballerina affermata in Italia e all’Estero, ancora ora è uno dei volti più apprezzati del cast di professionisti di Amici di Maria De Filippi. Da tempo si vociferava circa una loro relazione anche se i diretti interessati non hanno mai del tutto confermato. Solamente qualche stories pubblicate sui loro profili social ha confermato sempre di più che tra i due ci potesse essere del tenero. Dopo essere stati paparazzati svariate volte, i due però sarebbero arrivati ad una rottura. La notizia era arrivata qualche mese fa ...