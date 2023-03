Mare fuori | ecco quello che succede sul set | spunta il video

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 14 marzo 2023), non sempre recitare è un duro lavoro.cosasul set della fiction Rai quando non si gira. Se sei un ragazzino e vuoi fare l’attore, devi lanciarti nella mischia subito.del cinema e della televisione è un ambiente che non ammette passi falsi ed errori e non perdona chi osa mollare la presa. Se vuoi diventare un attore, devi avere chiari nella testa i tuoi obbiettivi e dedicarti completamente ad essi.cosatra un ciak e l’altro sul set di. Foto instagram @mariaespositoreal-grantennistoscana.itSono tantissime le star e starlette della televisione internazionale che si ritrovano, da adulti, con un pugno di polvere tra le mani e tanti rimpianti. Ma è davvero cosi duro il mondo della ...