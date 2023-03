Mare Fuori 3 anticipazioni penultimo appuntamento | Filippo torna nell’istituto

Leggi su velvetmag

(Di martedì 14 marzo 2023) Due nuovi episodi di3 in arrivo in prima serata su Rai Due mercoledì 15 marzo: ecco cosa accadrà. Il prison drama nostrano si avvia rapidamente alla conclusione, con la messa in onda degli episodi nono e decimo: ecco cosa accadrà nella penultima puntata.3 si appresta a chiudere: mercoledì 15 marzo andranno in onda gli episodi nono e decimo, che costituiranno ildello show targato Rai Fiction. Lo show prosegue all’insegna dei colpi di scena, soprattutto dopo l’addio di Paola (Carolina Crescentini). Insomma, scopriamo dunque cosa accadrà negli episodi in arrivo, dal titolo Le fasi dell’amore e Le regole dell’amicizia. Cosa accadrà nell’di3 in onda mercoledì 15 marzo ...