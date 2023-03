Marco Zavattini è morto all’età di 88 anni. Bruno Vespa: “Con noi fin dall’inizio, mai mancato a Porta a Porta nemmeno nei momenti di difficoltà fisica” (Di martedì 14 marzo 2023) Marco Zavattini, sceneggiatore e autore tv, si è spento a Roma questa mattina all’età di 88 anni. Molti sono i programmi di successo che Portano la sua firma, fra questi ricordiamo ‘Porta a Porta‘ e ‘Domenica In‘. La morte di Zavattini è stata comunicata sui social dal direttore di Rai 2 Massimo Liofredi. “Una persona buona e gentile, con cui si lavorava sempre bene. È stato un onore essere suo amico e aver potuto condividere con lui tante belle pagine di televisione”. A ricordarlo anche il Giornalista e conduttore Bruno Vespa: “Con lui scompare una delle figure più rappresentative nella storia di Porta a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023), sceneggiatore e autore tv, si è spento a Roma questa mattinadi 88. Molti sono i programmi di successo cheno la sua firma, fra questi ricordiamo ‘‘ e ‘Domenica In‘. La morte diè stata comunicata sui social dal direttore di Rai 2 Massimo Liofredi. “Una persona buona e gentile, con cui si lavorava sempre bene. È stato un onore essere suo amico e aver potuto condividere con lui tante belle pagine di televisione”. A ricordarlo anche il Giornalista e conduttore: “Con lui scompare una delle figure più rappresentative nella storia dia ...

