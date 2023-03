Marcello Caruso commissario di Forza Italia in Sicilia (Di martedì 14 marzo 2023) Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nomina nuovo commissario regionale di Forza Italia per la Sicilia, Marcello Caruso. Già responsabile regionale Enti locali e coordinatore provinciale di FI a Palermo. Lo rende noto Forza Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 14 marzo 2023) Il presidente di, Silvio Berlusconi, nomina nuovoregionale diper la. Già responsabile regionale Enti locali e coordinatore provinciale di FI a Palermo. Lo rende noto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... berlusconi : Ho nominato come nuovo Commissario regionale di Forza Italia per la Sicilia il dottor Marcello Caruso, già Responsa… - ester_ercolano : RT @berlusconi: Ho nominato come nuovo Commissario regionale di Forza Italia per la Sicilia il dottor Marcello Caruso, già Responsabile reg… - AlpaUno : Forza Italia Sicilia, Miccichè non è più coordinatore provinciale. Al suo posto, Marcello Caruso - ViterboPpe : RT @berlusconi: Ho nominato come nuovo Commissario regionale di Forza Italia per la Sicilia il dottor Marcello Caruso, già Responsabile reg… - ServiziAlLavoro : Finita l'era Miccichè. Caruso è il nuovo commissario di Forza Italia in Sicilia - Virgilio Il neo commissario in Si… -