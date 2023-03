Maradona jr. si dimette dal Napoli United: la situazione paradossale (Di martedì 14 marzo 2023) E’ finita l’avventura di Maradona Jr. sulla panchina del Napoli United, l’allenatore si è dimesso da allenatore della prima squadra come confermato proprio del figlio dell’ex Pibe de Oro, attraverso un messaggio pubblicato sui social. “Dalle stelle alle stalle. Potrei riassumere così la mia esperienza al Napoli United. Una società che rispetto e amo da quando è nata, nell’ormai lontano 2009. Le stelle, nello stomaco, di quella telefonata di giugno 2021 in cui il presidente Antonio Gargiulo mi chiedeva di diventare allenatore della prima squadra. Grazie, 10 volte grazie, per l’opportunità che mi ha dato. Il primo, un anno fantastico, tutto al proprio posto, tutti a spingere nella stessa direzione. Qualche sconfitta, tante vittorie. La cavalcata fino alla semifinale playoff, il traguardo più alto mai ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 14 marzo 2023) E’ finita l’avventura diJr. sulla panchina del, l’allenatore si è dimesso da allenatore della prima squadra come confermato proprio del figlio dell’ex Pibe de Oro, attraverso un messaggio pubblicato sui social. “Dalle stelle alle stalle. Potrei riassumere così la mia esperienza al. Una società che rispetto e amo da quando è nata, nell’ormai lontano 2009. Le stelle, nello stomaco, di quella telefonata di giugno 2021 in cui il presidente Antonio Gargiulo mi chiedeva di diventare allenatore della prima squadra. Grazie, 10 volte grazie, per l’opportunità che mi ha dato. Il primo, un anno fantastico, tutto al proprio posto, tutti a spingere nella stessa direzione. Qualche sconfitta, tante vittorie. La cavalcata fino alla semifinale playoff, il traguardo più alto mai ...

